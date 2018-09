Je suis en discussion avec Marvelous pour porter No More Heroes 1 et 2 sur Nintendo Switch. Comme vous le savez, Bayonetta 1 et 2 ont été compilés sur la console, et j'aimerais beaucoup faire la même chose.

JVC

Dans une précédente interview, Goichi “Suda 51” Suda expliquait qu'un portage de No More Heroes 1 et 2, respectivement parus en 2008 et 2010 sur Wii, "serait génial". Mais pour cela, il faudrait d'abord obtenir l'autorisation de l'éditeur Marvelous, qui partage les droits de la licence avec le studio Grasshopper. C'est justement ce que l'homme essaye de faire en ce moment, comme il l'explique au micro de Nintendeal :