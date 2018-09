Petit récap à l'arrache des gagnants des Emmy Awards(si j'ai pas tout mis, c'est que je me suis endormi)Première nomination avec Henry Winkler pour BarryLa série Marvelous Mrs Maisel rafle pas moins de 3 récompenses-Meilleure second rôle féminin-Meilleure Scénario de comédie-Meilleure RéalisationBOOM Finalement 4 Trophées-Meilleure Actrice pour Rachel BrosnahanJ'ai maté ma saison 1 sur Amazon Prime et c'est vraiment une très bonne série.-Bill Hader remporte un Emmy-Meilleure actrice pour un second rôle Merritt Wever-Jeff Daniels remporte aussi un Emmy pour Godless-Black Mirror remporte un Emmy Award-Ryan Murphy, franchement pas surpris American Crime Story est juste une série de fou (comme AHS et Scream Queen)Les séries Netflix remporte une blinde d'EmmyRien pour Donald Glover !!!!!!!!