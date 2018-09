Voici une Information concernant un jeu WiiU porté sur Nintendo Switch, New Super Mario Bros. Deluxe :Lors du dernier Nintendo Direct, Nintendo a annoncé le jeu New Super Mario Bros. U Deluxe sur Nintendo Switch. Au Japon, les magasins Yodobashi Camera se préparent déjà au lancement du jeu, en assurant déjà sa promotion, alors que celui-ci ne sort que l'année prochaine. Même si le jeu n'est qu'un portage d'un jeu WiiU, il semble que les Japonais soient déjà pressés par le fait de pouvoir rejouer à un Mario 2D. Il y a d'ailleurs de forte chances que ce soit le premier million-seller sur ce marché de l'année prochaine. Pour rappel, le jeu sortira le 11 janvier prochain...Source : https://nintendosoup.com/japanese-retailers-are-already-displaying-new-super-mario-bros-u-deluxe-placeholder-boxes/

posted the 09/17/2018 at 09:55 PM by link49