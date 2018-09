Il faudra encore s'armer de patience quelques jours pour ceux qui voulaient se rendre sur les terres brûlées de Devil's Roar en effet Forsaken Shores devait sortir ce Mercredi 19 Septembre et sera repoussé d'une semaine pour corriger certains bugs survenu lors de la phase test des pionniers ce Week-End ( un groupe de personnes ayant accès en avant première aux ajouts de contenus ). Il faudra donc attendre le Jeudi 27 Septembre pour la libération de Forsaken Shores.

posted the 09/17/2018 at 08:40 PM by diablo