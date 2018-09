Utada Hikaru a interprété "Chikai", la chanson thème de Kingdom Hearts 3 et extrait de son dernier album "Hatsukoi", pour la première fois à la télévision japonaise. Lien : https://www.bilibili.com/video/av31927770/

posted the 09/17/2018 at 07:55 PM by zekura