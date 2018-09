Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Alors que le service sera lancé demain, certains ne semble pas le voir d'un très bon œil. Bien que les abonnements payants comprennent de nombreuses fonctionnalités telles que les jeux NES en ligne et les sauvegardes sur le Clous, peu sont satisfaits de ses offres. Cela a conduit à de nombreux commentaires et dégoûts sur la bande-annonce de présentation mise à disposition la semaine dernière sur Youtube. En effet, la bande-annonce du Nintendo Switch Online de Nintendo Switch Online a reçu 19 000 mauvais avis sur un total de 25 300, soit 75% de défavorables et seulement 25% de favorables. De nombreux commentaires négatifs voient le jour et sont publiés. Et ça ne semble pas s'arrêter...Source : https://nintendosoup.com/nintendo-switch-online-overview-trailer-receives-19000-dislikes-on-youtube/