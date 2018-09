Le très attendu Red Dead Redemption 2 sortira dans un peu plus d'un mois, mais Rockstar Games reste étonnamment discret sur le jeu. Il y a deux semaines, de nouveaux artworks de personnages ont été lancés pour le jeu. Aujourd'hui, Rockstar a fait de même pour les différentes villes et villages du monde ouvert de Red Dead Redemption 2.Le premier est Valentine, une «ville rude et tumultueuse» située dans les Heartlands de New Hanovre. La ville accueille de nombreuses ventes aux enchères de bétail, qui sont peuplées de gros éleveurs, de commerçants, de cow-boys et de prostituées. La prochaine étape est Annesburg, située à Roanoke Ridge, New Hanover. Il s’agit principalement d’une ville minière où les conditions de travail et la rémunération sont toutes les deux mauvaises, ce qui en fait l’un des endroits les moins recommandables que les joueurs visiteront dans Red Dead Redemption 2.Après cela, ils ont mis en évidence Saint Denis, une ville plus grande située dans la réserve nationale de Bayou du marais Lemoyne. Cette ville est un haut lieu du commerce et abrite principalement des mondains, des hommes d’affaires et des marins, ainsi que des voleurs et des mendiants. Lemoyne abrite également Rhodes, qui semble être une ville typique à la surface, mais souffre d'une corruption effrénée et de familles de planteurs en guerre. Les joueurs peuvent également trouver Lagras à Leymone, bien que ce ne soit qu'un petit village dans les marais.Mount Hagen est une ville enneigée située sur son homonyme, et est le principal passage à travers la chaîne de montagnes de l'ouest. Strawberry est une ville en pleine croissance dans la Grande Vallée d’Elizabeth West avec un maire plus concentré sur l’attrait des touristes que sur celui de satisfaire ses propres électeurs.