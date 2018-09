Salut à tous, membres de jeuxfrance! euh Gamekyo!Bon! On rentre enfin dans le concret pour ce projetMais avant merci à toutes les personnes qui me soutiennent, c'est important pour moi!Les bases sont posées, et ça donne une idée de la direction artistique que j'ai prise.Il y a des screenshot sur l'avancement du projet et quelques explications.Aussi je vous ai fais un petit tour d'horizon sur comment j'ai fais pour créer le sol, et les outils que j'utilise : ) ça peut vraiment être cool si vous êtes curieux de voir certaines méthodes de créations utilisées par les artistes spécialisés jeux vidéo !^^Je vous réserve une petite surprise pour jeudi :3Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook: https://www.facebook.com/YurieDesign/ Ainsi que sur twitter: https://twitter.com/JulienPika Merci à vous!