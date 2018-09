Le film sur le Joker est en plein tournage à New York et les premières photos sont déjà en ligne.Une seule photo officielle pour le moment, celle de Joaquin Phoenix en Arthur Fleck, l'identité civile inédite du Joker.A la réalisation nous retrouvons Todd Phillips

Who likes this ?

posted the 09/17/2018 at 11:13 AM by leblogdeshacka