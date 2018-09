Salut J'ai fait une connerie avec mon raspberry.. Voulant le fixer au mur , à proximité du vidéoprojecteur pour des facilités de branchement, il semble que la vis de fixation a touché les composants.. Je me suis retrouvé avec le raspberry en surchauffe à l'endroit ou il y a la carte SD.. du coup, carte SD déformé et cassé. Or, le raspberry pi, sans carte sd dans la fente ne semble pas surchauffer. Seul le voyant demeure rouge a l'allumage. A votre avis, si je remet une autre carte sd , va t'elle survivre ? est ce que le voyant vert apparait sans carte sd à l'allumage ? ou dois je racheter un raspberry pi ?

