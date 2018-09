Hello les gamers, Je remets mon post de ce matin qui contenait une erreur, donc cet après-midi sur ma chaîne Twitch ouverte il y a quelques jours je vais partir à l'aventure sur la version Nintendo Switch de Labyrinth of Refrain qui sortira le 21 septembre prochain. Cette chaîne Twitch est à part de ce que je propose sur ma chaîne Youtube, qui elle est consacrée aux reviews, découvertes et vidéos en coop avec ma compère. Donc je vous donne rendez-vous ici : https://www.twitch.tv/ashkaim Venez nombreux pour découvrir cette version sur la console de Nintendo.

posted the 09/17/2018 at 09:50 AM by asajap