[...]Mario Tennis Aces continue d'être supporté par Nintendo et la nouvelle version 2.0 du jeu va bientôt débarquer avec de nouveaux personnages à débloquer, un nouveau mode coop en ligne, des tenues à déverrouiller etc.Et voici la cerise sur le gâteau: l'arrivée du chat vocal sur Mario Tennis Aces ! Nintendo restant fidèle à son application dédiée, vous devrez donc passer par votre smartphone pour bénéficier de cette fonctionnalité.Dès l'écran de sélection de l'adversaire, et même si vous ne le connaissez pas, l'option vous sera proposée. Evidemment, il faudra que celui-ci accepte l'invitation. En outre, le Chat vocal sera disponible dans tous les modes Online du jeu.

posted the 09/16/2018 at 10:46 PM by nicolasgourry