Départ lent pour le nouveauau Royaume-Uni, alors quecontinue de régner en maître.Les ventes dedurant sa première semaine sontplus élevées que cellesdequi était une exclusivité sur les plateformes Xbox (à l'époque),alors queest multi-plateforme cette fois ci.Comparé au premier reboot de 2013, les ventes de première semaine sont plus de 70% en baisse. Bien sûr, il s'agitici que des ventes physiques et possible que le numérique prend une plus grande part du marché. Néanmoins,ce n'est pas une grande semaine pour Lara Croft.des ventes au lancement ont été réaliséessur, tandis que la versionreprésente lesrestants.fait ses débuts au deuxième rang. Quant à, il conservesa première place pour une deuxième semaine consécutive.Impressionnant, les ventes de la deuxième semaine de cette exclusivitén'ont baissé que depar rapport à sa semaine de lancement, et il est déjà sur le point d'éclipser les ventes de la dernièregrosse exclusivitéqui n'est tout autre que(ventes en boîte seulement).Il y a aussi NBA 2K19 au troisième rang. Le titre 2K affiche une place inférieure à celle de l'an dernier, bien queles ventes soient à peu près identiques.des ventes sont sursuret seulementsurLes nouveautés de la semaine dernière ont chuté plus bas dans les charts. Les ventes de Dragon Quest XI Echoesof an Elusive Age ont chuté de 86% d'une semaine à l'autre et le jeu tombe au 29ème rang, tandis que lesventes de Destiny 2 Forsaken ont chuté de 68% et le jeu se situe maintenant au 26ème rang.Une autre nouveauté dans les charts : NHL19, qui arrive qu'en 28ème position seulement.Voici donc le