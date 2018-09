Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Quelques informations supplémentaires sur les prochains jeux NES pour le service Switch Online sont apparues sur le site de Nintendo. Les jeux NES vont fonctionner avec une résolution HD, mais aucun un nombre spécifique n'est pas donné. En plus de cela, il y aura également différentes options de filtre pour les jeux, sans plus de précision. Pour rappel, l'abonnement Nintendo Switch Online sera effectif le 19 septembre 2018...Source : https://www.gonintendo.com/stories/318302-switch-online-nes-games-will-run-in-hd-resolution-and-will-off

posted the 09/16/2018 at 08:03 PM