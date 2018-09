Bonjour, une petite video le même jour que mon dossier magical girl(si vous avez raté la news dans le groupe Tokusatsu, allez le voir) Voici donc, la suite de nos réactions à la conf pré TGS de Sony, demain on vous postera notre réaction au Nintendo Direct qui a suivi.

posted the 09/16/2018 at 07:31 PM by kraken