Yo,Je sais que la news n'intéressera pas beaucoup de monde mais elle en intéressera quand même donc je la fait pi nah.Selon le magazine japonais CoroCoro, Smash Bros Ultimate aurait "pas moins de 108 stages", or aux dernières nouvelles un total de 103 stages avait été annoncé et le fait que Sakurai ait dit que si on enlevait les 3 stages de base à savoir destination finale et petit et grand champs de bataille on obtenait tout pile 100 stages allait dans le sens que tous les stages avaient été annoncés.Cependant la disposition inhabituelle des stages dans la grille laissait aussi à penser que d'autres stages allaient être annoncés, en effet dans n'importe quel Smash les grilles de persos et stages ont toujours des lignes centrées lorsque celles-ci ne sont pas pleines. Voyez plutôt avec ces exemples (parce que mon explication doit être incompréhensible haha) :Perso niveau stage je vois pas trop ce qu'ils vont mettre, étant donné qu'il y a peu de nouveaux stages et qu'en gros les seuls nouveaux représentent les 3 gros hits de la Switch à savoir Zelda BotW, Mario Odyssey et Splatoon 1.5 + le stage Castlevania pour aller avec Simon et Richter. Ce qui est sûr pour moi c'est que s'il y a un nouveau perso tiers, il aura forcément droit à son stage. Aussi, je pense que s'il y a Isaac on pourrait avoir un petit stage Golden Sun. Après pourquoi pas un stage du dernier Kirby ou du futur Yoshi aussi, ou bien encore Snipperclips. Sinon j'adorerais voir un stage Ghosts'n Goblins (genre le niveau 1 avec le sol qui bouge et les zombies qui t'attaquent) histoire d'avoir l'un des derniers gros hits de la Famicom/NES encore non-représenté dans la série.Par ailleurs je rappelle que Vergeben a leaké qu'il y aurait du contenu en rapport avec Minecraft dans le jeu, donc pourqoi pas un petit stage.Sources :https://www.reddit.com/r/smashbros/comments/9g7vus/new_corocoro_scan_reveals_there_will_be_108_stages/La traduction par un fan :https://www.reddit.com/r/smashbros/comments/9g9dff/i_translated_that_corocoro_scan_about_the_stages/