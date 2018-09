À trois semaines de sa sortie, le nouvel opus Assassin’s Creed baptisé Odyssey vient de passer gold. Le jeu d’Ubisoft Québec reprend les bases de l'excellent épisode Origins pour y implémenter de nouveaux éléments avec par exemple des PNJ qui semblent plus réels que jamais dans leurs réactions et qui retiennent nos actions positives comme négatives. La sortie d’Assassin’s Creed Odyssey est calée pour le 5 octobre 2018.

