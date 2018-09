Electronic Arts a vu ses cours baisser de 11,9% à la fin du mois d’août, peu après l’annonce de la date de sortie de Battlefield V en novembre.Le 30 août, EA annonçait la sortie de Battlefield V le 20 novembre, plus d'un mois après la date de sortie initiale du 19 octobre. Ce délai pourrait ne pas être si important si EA ne rencontrait pas certains de ses plus gros concurrents.La sortie de Call of Duty Black Ops 4 d'Activision est prévue pour le 12 octobre et celle de Red Dead Redemption 2 de Rockstar Game, prévue pour le 26 octobre.La sortie de Battlefield V remonte à près d'un mois derrière deux des jeux les plus attendus de l'année. EA n'est pas encore confiant dans le jeu - et les numéros de précommande montrent que les fans en prennent conscience.Le nouveau mode Blackout battle royale de Call of Duty a débuté sa version bêta privée cette semaine et a été un succès dans la communauté. Si nous comparons cela à la réponse médiocre reçue par la bêta de Battlefield V, les choses ne semblent pas bonnes pour la franchise FPS phare d'EA.