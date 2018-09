Voici des Images de l’Extension Xenoblade Chronicles 2 Torna :J’y joue depuis vendredi, et je trouve le jeu juste magnifique :Le travail effectué sur la végétation est impressionnant, tout comme le rendu des personnages. Honnêtement, je dirais qu’il s’agit même du beau jeu Nintendo Switch sorti à ce jour selon moi…Source : member15179.html

posted the 09/16/2018 at 03:17 PM by link49