Ce jeu m'a lassez, loin du 1 que je préférais sur d'autre point l'ambiance etc...J'en étais au point ou on dois se faire voir devant le recruteur , j'avais pas de sous j'ai dus faire des travail et je'ai réussis 2 personne , impossible le 3eme et ça m'a soûler j'avais plus envie de travaillez pour faire des sous et ressayer les combats...bref plus envie de jouer du tout a ce jeu je vous conseille le 1er par contre.