Voici l'objet de ma déception. C'est bien d'avoir le choix, mais je suis frustré dans les 2 modes.

En mode performance le gameplay est kiffant, les 60fps sont orgasmiques et le jeu est d'une précision rare pour un jeu arcade. Je retrouve mes sensations de freinage et de dérapage de forza 7. Oui. Mais je n'ai pas les graphismes photo réalistes qui arrachent la tronche. Ça aliase un peu, ça manque de finesse. C'est beau hein, mais quand on s'habitue à la 4k difficile de revenir au 1080p.

Reste que le jeu dans ce mode me donne envie de le faire, beaucoup plus que les précédents qui m'ont moyennement plu (sans doute à cause des 30fps).

En mode résolution c'est magnifique. Mais on perd la précision de la conduite. Pour moi c'est limite injouable, il semble y avoir de l'imput lag.

Donc voilà, un peu déçu de ne pas avoir au moins du 1440p 60fps sur ma one x chérie, en espérant un patch sait on jamais