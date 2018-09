Hello

Après avoir fini et adoré the evil within 2, je me prends à vouloir découvrir un genre que je connais peu, le survival.

J'ai essayé RE mais j'avoue que la caméra fixe et la rigidité du truc m'ont vite fait décrocher.

J'ai vu que RE révélation 2 était dispo dans le game pass. J'ai fini le 1er chapitre, et je vois que la suite est payante. Ils sont sérieux ou j'ai fait une erreur ?

Merci