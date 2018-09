Hello tout le monde!Comme beaucoup le savent ici, parallèlement à mon activité sur Kyo, je participe (avec notamment quelques membres de Kyo) au site Gameforever.fr, un site gratuit amateur où l'on peut donner son avis sur n'importe quel jeu.Actuellement, on manque un peu de bras pour les dernières grosses sorties, les membres étant partagés entre du pure rétro sur Neo Geo et quelques RPGS Switch/ Ps4 en retard!Donc voilà, si vous avez fini Dragon Quest, Shadow of The Tomb Raider ou Spideman, et que vous avez envie de donner votre avis sur ces jeux, vous êtes les bienvenus!J'avoue ne pas avoir eu le temps de m'y pencher, je viens à peine de finir Andromeda (un test devrait d'ailleurs débouler sur Kyo dans le we)Bref, si vous avez envie de partager votre ressenti sur ces jeux ou des milliers d'autres, n'hésitez pas à venir toquer, y'aura du monde !Ci joint, la petite news du poto Romain à ce sujet :Merci de votre attention!