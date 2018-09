Bonsoir à tous !Deux nouvelles informations (que je relaie mais dont je suis pas 100% convaincue pour l'une d'entre elles) concernant Jump Force sont apparues sur le net.YonkouProd nous informe par le biais de son compte Twitter que le jeuIl s'agit de la personne qui leak quelques jours en avance les contenus du Jump et V-Jump concernant les annonces d'animes/manga qui l'intéresse, j'accorde une certaine crédibilité à ses propos (même si je ne serais serein qu'après une date officielle, pourquoi pas annoncé au TGS).En revanche, l'autre information vient de la chaîne Youtube de "Kame Style", avec une nouvelle vidéo de gameplay (très flou) avec Sanji (première vidéo de lui en mouvement en dehors du trailer reveal) VS Barbe Noir... et une image d'un numéro du V-Jump assez flou, avec Naruto Rikudo, Luffy Gear 4 etPersonnellement, j'espère qu'au pire des cas, il s'agisse d'un color swap du SSJ. Ou mieux... d'un fake. Non pas que je n'apprécie pas les histoires de SSJGSSJ, mais il s'agit d'un passage de l'histoire de DB qui n'a pas été publié dans le magazine du Weekly Shonen Jump mais dans un magazine annexe (je crois même que c'est dans le V-Jump qu'il est publié). Je trouverais dommage de se priver d'une forme SSJ3 par exemple au profit de celle-ci.(En réfléchissant bien, je me rends compte que c'est bête ce que je dis car si Allen Walker (D-GrayMan) il y a, ce sera surement sa dernière forme issu du Jump SQ... mon argumentation à deux poids, deux mesuresAprès, si cette sortie de magazine permet d'ouvrir la voie à des séries comme Claymore, Twin Star Exorcist, ou One Punch Man, pourquoi pas ! (la probabilité que ça se passe ainsi est de 0.0000000001% et de toute façon, je préfère qu'ils mettent le max de série Jump possible avant)Sur ce, bonne soirée (en attendant les infos officielles).