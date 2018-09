Depuis hier, le 14/09/2018, Steam a accueillis:Super Lucky Tale's et ces DLCsZoo Tycoon: Ultimate Animal CollectionRUSH: A Disney • PIXAR AdventureReCore: Definitive EditionDisneyland AdventuresAucunes nouvelles pour les autres Exclusivités du Microsoft Store(Age of Empire Definitive Edition, Forza Horizon 3...); et encore moins de nouvelles pour les exclusivités restantes a la ONE ()si ce n'est qu'restera exclusif a la Console de Microsoft.Je manque d'infos concernant l'utilisation desur Microsoft Store ou Steam pour les jeux pouvant l'utiliser.