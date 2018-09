Voici une Information autour de du jeu Darksiders III :Selon Reinhard Pollice, les versions Ps4 Pro et Xbox One X seront "améliorées" et utiliseront un système de résolution dynamique afin que le jeu soit fluide tout le temps. Chose intéressante, il a également indiqué que la version Xbox On X sera supérieure, grâce à ses spécificités, mais que la différence serait "à peine perceptible", et que le jeu sera "tout aussi bien" sur Ps4 Pro. Pour rappel, le jeu Darksiders III sortira sur PC, Ps4 et Xbox One le 27 novembre prochain...Source : https://gamingbolt.com/darksiders-3-ps4-pro-resolution-will-be-below-xbox-one-x-but-it-will-be-barely-noticeable-says-dev