Genre : Horreur.Modes de jeu : Un seul joueurMultijoueur asymétriqueNombre de joueurs multijoueurs : Jusqu'à 10.Vue : Première et troisième personne.Lancement : Fin 2019 (estimation).Plates-formes : PC Steam (objectif de base). PS4 & XB1Tech. moteur Unreal Engine 4OBJECTIF : 70 000 £ pour le jeu de base. Le jeu de base comprendra le mode solo, 2 cartes, 2 tueurs et 4 victimes.KILLER DISPOSE DE 2 MODES DE JEU.Un seul joueur (but de base) :Tu joues le rôle du Tueur. Chaque carte a sa propre histoire à jouer. Chaque histoire se déroule comme un film d'horreur. Au début de chaque chapitre, une cinématique mettant en scène les victimes est présentée. Vous devez ensuite atteindre divers objectifs pour compléter le chapitre. Plus vous avancez, plus les chapitres deviennent difficiles. Déverrouillez des secrets sur les Tueurs en collectionnant des objets spéciaux. Si vous regardez assez attentivement, vous trouverez des teasers sur les victimes.Lorsque vous jouez le rôle du tueur, l'environnement peut nuire à vos chances de terminer la carte. Par exemple, avec le Hookman, s'il s'approche d'un point de repère où il y a beaucoup de gens comme le restaurant et qu'il a été détecté, le jeu se termine. Pour atteindre l'objectif avec succès, certains objets seront disponibles à ramasser et les joueurs devront utiliser son environnement.Nous avons l'intention de créer un environnement de jeu où la recherche et la nostalgie amélioreraient l'expérience du joueur dans KILLER. Si le jeu est un succès, il serait possible d'introduire des chapitres où les joueurs peuvent jouer les victimes.Multijoueurs:9 contre 1. Le tueur n'a qu'un objectif, tuer tout le monde, comme bon lui semble. Les victimes doivent fouiller les cartes pour trouver des endroits où construire des pièges pour tuer le tueur. Il n'y a pas d'échappatoire, ni tuer, ni être tué. Même si vous mourez, vous obtiendrez des points selon la façon dont vous jouez le match. Par exemple, combien de fois avez-vous assommé le tueur ou combien de pièges vous avez construit ou aidé à construire. Selon le tueur que vous choisirez, les pièges et les armes disponibles dans le match seront déterminés.Le Héros : Si vous pouvez appeler la police sans être coupé en tranches ou en dés, une personne qui est déjà morte dans le match sera choisie au hasard pour revenir en tant que Héros ! En tant que héros, tu n'as qu'un boulot, ralentis le tueur. Le Héros ne peut pas tuer le Tueur mais ils peuvent utiliser des armes pour les ralentir afin que les autres Victimes puissent s'échapper. Si vous mourez en tant que héros, vous êtes mort pour de bon et les victimes devront survivre par leurs propres moyens.HYSTÉRIE : La peur peut affecter votre gameplay en mode multijoueur. Chaque personnage, y compris le tueur, aura des attributs différents qui sont prédéfinis avant que le niveau commence à les rendre uniques et vous devez découvrir ce qu'ils sont pour vous-même. Cette caractéristique peut affecter la réaction du personnage face au tueur. En tant que victime, certaines zones d'une carte comme les structures peuvent affecter son niveau de peur. En d'autres termes, si le personnage était plus craintif et paniqué, il aurait plus de chances de paniquer complètement. Cela immobiliserait le personnage, ce qui rendrait plus difficile la construction de pièges et la réalisation des objectifs pour vaincre le tueur. Pour réduire le niveau de peur, certains objets peuvent être ramassés pour aider la victime. Par exemple, une lampe torche ou une tablette de chocolat qui peut procurer un certain réconfort sucré à la victime effrayée.1950s - Small Town - Mortville, USA:IL NE FAUT JAMAIS SE GARER DANS UNE RUELLE D'AMOUREUX DANS UN FILM D'HORREUR....1970s - Desert - Budoo Creek, AUS:OUI, IL Y AURA DES KANGOUROUS TREMPÉS DE SANG..1980s - Beach Town - Sunset Pearl, USA:C'ÉTAIT UNE JOLIE VILLE BALNÉAIRE....1990s - Small Town - Aylesbury, UK:ALLONS TOUS DANS LE HALL !2000s - Farmland - Greenlaw County, USA:PAUVRE CRYSTAL, QU'EST-CE QU'ELLE A FAIT AU FERMIER ?2010s - Forest - Beaverhead Backcountry, USA:N'ENTREZ JAMAIS DANS UNE VIEILLE CABANE FLIPPANTE AU MILIEU DE LA FORÊT....The Hookman:The clown:The farmer:The Mountain Man:DU VRAI CINÉMA DE STYLE CINÉMA :Nous utiliserons les effets de post-traitement avancés d'Unreal Engine 4.20 pour obtenir l'aspect et la sensation d'un film. La méthode de la profondeur de champ cinématographique permet d'obtenir un rendu très proche de la photographie et de la pellicule réelles pour les plates-formes pc et les consoles.Notre objectif est d'utiliser la cinématique pour capturer le véritable esprit des films slasher.PROFONDEUR DE CHAMP CINÉMATOGRAPHIQUE EN ACTIONDES MORTS ATROCES :(Courte vidéo de démonstration)Démembrements:Les victimes peuvent être démembrées de nombreuses façons différentes, comme indiqué ci-dessus.LE POINT DE VUE DE LA PREMIÈRE ET DE LA TROISIÈME PERSONNE :Nous savons que chaque joueur a des goûts différents lorsqu'il s'agit de la façon dont il joue, donc nous ajoutons la première et la troisième personne pour que les joueurs aient le meilleur des deux expériences.DES ANIMAUX SUR LES CARTES :Les animaux s'émerveilleront sur la carte en mode solo et multijoueur, mais ils ne sont pas là uniquement pour la décoration. Ils joueront un rôle par inadvertance. Les animaux peuvent perturber les sens du tueur en lui faisant croire qu'une victime est à proximité alors qu'en fait, il ne s'agit peut-être que d'un cerf !PROPOSITIONS DE CARTES DE JOUR ET DE NUIT :JourCoucher de soleilNuitTempête nocturneLe style de vêtements des personnages changeras selon l'époque des différentes maps.CENTROID MOTION CAPTURE:LES ANIMATIONS DU JEU SERONT TOURNÉES DANS LES CÉLÈBRES STUDIOS DE PINEWOOD EN GRANDE-BRETAGNE PAR CENTROID MOTION CAPTURE.Musique par Mark Braga:Extraits ici:70 000 £ - Jeu de baseLe jeu de base comprendra le mode de jeu solo, 2 cartes, 2 tueurs et 4 victimes. Les tueurs ont déjà été conçus comme indiqué ci-dessus et certains ont été modélisés.80 000 £ - Pour ajouter 1 VICTIME, TUEUR ET PLAN supplémentaire90 000 £ : 1 VICTIME, LE TUEUR ET LA CARTE AJOUTÉS.£100,000 : 1 VICTIME, TUEUR ET CARTE AJOUTÉS.110 000 £ : 1 VICTIME, LE TUEUR ET LA CARTE AJOUTÉS.£120,000 : 1 VICTIME, TUEUR ET CARTE AJOUTÉS.180 000€ : AJOUT DU MODE MULTIJOUEUR.Cela couvrira les serveurs dédiés fiables et un système anti-triche.250 000 £ : PS4 ET XB1.Voilà un gros récap du projet qui à l'air prometteur à suivre.