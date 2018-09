C'est à l'occasion d'une interview accordée à notre confrère VVV, spécialiste des jeux de course en tout genre, que Ralph Fulton a dévoilé quelques données intéressantes au sujet de Forza Horizon 3. Le Creative Director de Playground Games nous explique que le jeu qui avait déjà franchi le cap des 9 millions de joueurs au mois de juillet dernier vient de franchir une nouvelle étape.



Ce ne sont désormais pas moins de 10 millions de pilotes qui ont découvert les différents tracés hors-piste et festival que propose le prédécesseur de Forza Horizon 4 qui débarquera prochainement dans nos salons. Ralph précise que ces dix millions de personnes ont aidé le studio dans la création du nouvel opus de la franchise par le biais d'analyses poussées du style de joueur concerné et leur façon de jouer.



Ce prochain épisode, qui est passé Gold depuis peu nous donne rendez-vous le 2 octobre prochain sur Xbox One & Windows 10.