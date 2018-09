les +:



-Un standalone de la même qualité que le jeu de base (c'est rare)

-Une vraie nouvelle aventure (et pas 3 quêtes en plus qui aurait pu être intégré dans le jeu de base comme 99% des dlc)

-Les nouvelles musiques surprenantes (quoi du piano pour le combat theme, on se croit dans persona 5, et ce solo jazz dans le remix d'une musique deja connu XD )

-Le nouveau gameplay

-Une intro qui traine pas pour te donner le gameplay qu'il faut pour jouer, contrairement au jeu de base.

-Les nouvelles zones, les anciennes zones remixés

-L'histoire bien amené pour le moment

-Retrouver des personnages connus

-découvrir pourquoi addam est ce personnage mystérieux dans le jeu de base

-le nouveau systeme de level up auprès d'un feu, avec le craft et les discussions entre personnages centralisés



Les moins:

-De l'aliasing par moments (j'ose même pas jouer en mode portable tellement c'est scandaleux par moments sur le jeu de base)