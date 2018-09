Paroles:

Dans la conscience, il y a un conflit

Croyez ce qui a été conçu pour écouter et suivre

Mais nous devons remettre en question tout ce qui a été dit

Des motifs religieux à la philosophie les plus creux



Défier le sacré que votre foi implique

En espérant que c'est Dieu que tu connaisses

Mais son manque d'existence et sa persistance lancinante

C'est dans le vide où nous allons tous.



Avant de tomber (Avant de tomber)

Dans l'abîme noir

Les ténèbres se déploient (Les ténèbres se déploient)

Recevez votre couronne de péché



Prêcher votre haine

L'hypocrisie passe par

Tu as déformé tes mots

Tuez les autres comme ils vous tueraient.



Avant de tomber (Avant de tomber)

Dans l'abîme noir

Les ténèbres se déploient (Les ténèbres se déploient)

Recevez votre couronne de péché



Défier le sacré

Mettre fin à l'oppression dont il est issu

Défier le sacré

Découvrez le salut en embrassant la mort



Défier le sacré, une perversion du texte

Par la manipulation, vous croyez ce qui a été dit

Aucune raison d'exister, aucun but pour les mensonges

Sens créé, accepter cette vérité et mourir



Avant de tomber (Avant de tomber)

Dans l'abîme noir

Les ténèbres se déploient (Les ténèbres se déploient)

Recevez votre couronne de péché



Défier le sacré

Mettre fin à l'oppression dont il est issu

Défier le sacré

Découvrez le salut en embrassant la mort



Défier le sacré, une perversion du texte

Par la manipulation, vous croyez ce qui a été dit

Aucune raison d'exister, aucun but pour les mensonges

Sens créé, accepter cette vérité et mourir



Deicide Overtures of Blasphemy sortie le 14 septembre.







Paroles:

Dans la nuit arrivent les tueurs à la croix



De la terre de guerre et de peste

Virent les prophéties du destin

Et la parole de Dieu fut longtemps abandonnée



Sur la pierre de la tombe

est racontée la gloire des braves

Pourtant tout leur héritage est oublié



Dans les mains de l'envoyé du ciel

Venu pour combattre et défendre

Par la parole, nous prions le nom sacré



Serviteur de Dieu



Dans la nuit arrivent les tueurs à la croix

À la lueur de la lune lorsque nos vies sont perdues

Dans les ténèbres lorsque votre sang appelle

Dans le crépuscule lorsque la fièvre rampe

Dans la nuit arrivent les tueurs à la croix



Répondant à leur destinée, ils se réveillent

Ils apportent l'hypocrisie et la haïne

Et le royaume de Dieu a été longuement brisé



Gardons nos terres au nom des cieux

Hors de la pitié et pour la souffrance

Par l'aube, nous élevons la flamme de la gloire



Serviteur de Dieu



Dans la nuit arrivent les tueurs à la croix

À la lueur de la lune lorsque nos vies sont perdues

Dans les ténèbres lorsque votre sang appelle

Dans le crépuscule lorsque la fièvre rampe

Dans la nuit arrivent les tueurs à la croix