(D)re(a)master

Bonsoir à tous ! Suite à l'annonce des jeux lors du dernier Nintendo Direct, j'ai eu le sentiment que SE essaye de se rattraper (ou surtout profiter de l'engouement de la SWITCH) de l'événement raté des 30 ans de Final Fantasy. A l'époque, tout le monde s'attendait à une sortie de l'ensemble des épisodes de la saga sur PS4 et VITA ...J'avais même écrit un article avec cette image pour illustrer mes attentes.Suite au Nintendo Direct, je me permets donc de réitérer l'opération avec mes nouveaux souhaits, mais cette fois en portant mes espoirs sur la SWITCH.La quasi-totalité de ces titres seront "très facile" à porter sur PS4/XBOXONE/SWITCH.En effet, Final Fantasy I et II dispose d'une version Smartphone. Final Fantasy III est sortie également sur Steam. Cependant Final Fantasy IV Complete Edition (la plus complète de l’histoire du 4) ne dispose qu'une version, sur PSP. Final Fantasy V et VI sont sur PC.Final Fantasy VII, IX, X et XII sont déja annoncés. Seul Final Fantasy VIII est absent sur console pour le moment (Mais dispose d'une version PC).Récemment, une rumeur est apparue sur un potentiellement remaster de Final Fantasy XII Revenant Wings. Etant sortie à l'époque sur DS, un remaster permettrait aux joueurs de découvrir la suite de FF XII.Bizarrement, la trilogie FF XIII n'a connu aucun portage actuellement (si ce n'est une version PC). Avec la mode des remaster, je mise sur une arrivée dans un futur proche sur PS4/XBOXONE/SWITCH. FF XV POCKET EDITION est déja disponible, et étant réaliste, permet de connaitre l'histoire du dernier épisode sur Switch. Ce dernier n'est pas (je pense) assez puissant pour tourner FFXV.Conçu dans une optique d'offrir aux joueurs un trip old-school clairement assumé, mais ayant connus une entrée en scène discrète, voire confidentielle, un remaster de Final Fantasy : The 4 Heroes of Light à notre période lui permettrait plus de visibilité.Final Fantasy Tactics: The War Of The Lions, remake PSP de Final Fantasy Tactics, aurait de quoi séduire sur Switch. Sortie sur iOS, mais étant imputé du mode multijoueur, une version Switch pourrait corriger cette erreur. FF Type-0 étant à la base un épisode destiné aux écrans portables, un détour sur Switch lui permettrait de mieux profiter de l'expérience.Enfin, le dernier, Theatrhythm Final Fantasy All-Star Carnival ! Déclinaison Arcade des opus 3DS, mais étant campée au Japon, un portage sur console actuel permettait aux joueurs occidentaux d'en profiter.Alors je sais, je rêve un peu trop, surtout que j'attends une version Physique de ces jeux. Mais le dernier Nintendo Direct m'a donné des espoirs, que je partage avec vous. N'ayant pas actuellement de console Switch, la sortie de certains de cette liste pourrait finalement craquer plus tôt que prévus.Vous en pensez quoi de cette liste ?