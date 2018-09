Voici des Images d’un jeu à paraître sur Nintendo Switch :Nintendo dévoile quelques images de son futur titre :Pour rappel, le jeu sortira l’année prochaine, sans plus de précision…Source : https://nintendoeverything.com/luigis-mansion-3-screenshots/

posted the 09/14/2018 at 07:20 PM by link49