"Notre approche centrée sur le client signifie que nous continuons à développer des contenus de

qualité tels que Spider-Man, Horizon Zero Dawn ou encore God Of War, qui sont

tous disponibles uniquement sur PlayStation"

"Le contenu exclusif est associé à des investissements dans de nouvelles méthodes innovantes telles

que la 4K HDR, la VR, PlayLink et le PS Now - notre plate-forme de diffusion en continu - et

notre communauté PS Plus. Une expérience unique, instantanée et immersive chaque

jour pour que PlayStation reste le meilleur endroit où jouer."

L'indice de pertinence de la marquepourvient tout juste d'être publié, montrant que la marquea gagné six places par rapport à l'année dernière pour devenir la troisième marque la plusreconnue au Royaume-Uni. Les deux premières places sont occupées paretetsont aussi présent dans lede cette année.(Vice Président du marketing PlayStation) a déclaré :Ensuite il a ajouté :Les résultats des marques aux États-Unis ont également été publiés. Dans une enquête menée auprès de12 694 clients sur, sans surprisereste toujours au premier rang.Cependant, la première marque de console de jeu vidéo està la 13ème place, laà la 25ème place.au 34ème rang. Quant à, la marque n'estpas répertoriée dans le résultat de l'enquête américaine.