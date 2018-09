.. Des parler des titre que les joueurs attendent ??

Comme bayonetta 3 par exemple? Non parce que depuis fin 2017 et un teaser, ben rien quoi? DMC V lui a déjà eu 2 trailers, bientôt 3 avec celui de la semaine prochaine...



Donc faudrait voir a changer la com pourrie des vos Direct ou les joueurs on les choix entre 30 mins de Smash bros, ou 25 mins de remakes de jeu Wii U ou

PS2....



Idem pour d'autre titre comme Darksoul...

Des fois je me dit que Miyamoto et les "anciens" feraient mieux de quitter la boite et que des talent plus jeune cherche a moderniser tout sa...

Parce que les com a 2 balle centré sur le public jap sa va 2 secondes, SONY aussi est japonais mais ils ont apprit a communiquer avec leurs public de façon "mondiale".



C'est pas dur de soit, ne pas annoncer les jeux beaucoup trop tôt, soit de faire un focus pour savoir les attentes des joueurs, hors japon inclut...



Bientôt ils feront des direct pour parler des jeux sortis les trimestre d'avant...