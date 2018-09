Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Après l'information sur le fait que les sauvegardes sur le Cloud sont supprimées après la fin d'un abonnement Nintendo Switch Online, il y a une autre mauvaise nouvelle. Selon Eurogamer, les joueurs devront connecter leur Nintendo Switch à Internet tous les 7 jours afin de pouvoir jouer aux jeux NES du service Nintendo Switch Online. Sinon, vos jeux NES seront bloqués. La raison serait que Nintendo voudrait probablement empêcher les personnes qui ont un abonnement expirant de continuer à jouer après la fin de leur adhésion. C'est très différent de la façon dont les concurrents de Nintendo gèrent les jeux dans les services PlayStation Plus et Xbox Gold. En effet, les jeux téléchargés sur la console même hors ligne peuvent être lus aussi longtemps que les utilisateurs le souhaitent...Source : https://nintendosoup.com/you-need-to-be-online-every-7-days-to-play-nintendo-switch-online-nes-games/

Like

Who likes this ?

posted the 09/14/2018 at 04:57 PM by link49