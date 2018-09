Dans le FAQ concernant les sauvegardes en ligne(le Cloud) Nintendo apporte une précision importante.

En effet au delà de votre période d'abonnement Nintendo ne conservera visiblement pas les données se trouvant sur le Cloud.



Il faudra donc encore avoir la sauvegarde sur la console si vous ne souhaitez pas renouvelé votre abonnement...ou alors faire le renouvellement avant la date d'expiration de votre abonnement.



After my Nintendo Switch Online subscription expires, will my Save Data Cloud files and Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online save data be erased?



A.

Save data stored with Save Data Cloud cannot be kept outside of the duration of your Nintendo Switch Online membership. Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online also uses the Save Data Cloud, so the same applies. However, if you keep the Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online save data saved locally on your Nintendo Switch console, then you can use it again if you purchase another membership.