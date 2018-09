Voici une Information concernant un jeu WiiU porté sur Nintendo Switch :En plus de la box américaine, qui devrait être la même chez nous, voici des Images :Pour rappel, le jeu sortira le 11 janvier prochain...Source : https://nintendoeverything.com/new-super-mario-bros-deluxe-boxart-screenshots-art/

posted the 09/14/2018 at 12:57 PM by link49