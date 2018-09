L'abonnement individuel signifie que sur une console avec plusieurs comptes (de parents ou d'amis) seul celui ayant acheté l'abonnement pourra en profiter. Pour partager son abonnement avec des amis ou de la famille, il faudra opter pour l'autre abonnement...L'abonnement familial disponible à 34,99€ pour un an (obligatoirement.) Un abonnement groupé permettant jusqu'à huit personnes titulaires d'un compte Nintendo d'utiliser le service Nintendo Switch Online, même sur différents systèmes.Online Nintendo Payant1 ) Je vais m'abonner2 ) J’hésite3 ) Je ne vais pas m'abonnerAbonnement que je pense prendre1 ) Abonnement individuel2 ) Abonnement famillial

