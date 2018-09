Franchement c'est mon sentiment avec ce direct, mais surtout après l'accumulation de directs et E3 overhypés pour des miettes au final. L'impression d'avoir perdu mon temps hier.Nintendo se reposent clairement sur leurs lauriers, la Switch se vend comme des petits pains avec des portages et des hits de 2017... ils exploitent même plus leur hardware à fond sur la plupart de leurs jeux.Si on fait un rapide récapitulatif de leurs licences :Ambition toujours au beau fixe pour les épisodes 3D ! La 2D toujours dégueulasse dans sa DA malheureusement. Heureusement Mario Maker rappelle les heures de gloire.Ambition plus que renouvelée avec un Zelda BotW incroyable mais pas sans défauts, qui surprend toute l'industrie (et que ça vienne de Nintendo quoi, le choc), après un Skyward Sword assisté, casual au possible, mauvais sur beaucoup trop de points pour ma part.Jamais eu d'ambition, c'est pas avec les prochains épisodes dignes d'une Dreamcast que ça va changer (RE4 tourne sur une GC à 9 Gflops je le rappelleUn peu + d'ambition avec le prochain, mais surtout peu de moyens alloués alors que la licence décolle enfin auprès des otakus amateurs de waifus, vu la tronche du prochain. On reste dans le bas du panier niveau ambition malheureusement.Des moyens investis suite à son succès inattendu, mais la recette fonctionne comme elle devrait donc pas de soucis côté ambition pour cette licence. Pas besoin d'autre chose en somme.Toujours plus de contenu. On verra si niveau ambition on sera servi niveau solo, car le précédent était vraiment décevant. Sur le reste, y'en aurait même trop !La grande inconnue. On pourra jauger avec MP4, bien que son annonce rassure niveau ambition pour la franchise. A voir s'ils nous sortent un rehash des précédents Prime où s'ils apportent de grosses innovations façon BotW.Constat en l'état, y'a plus eu d'ambition après le pic Starfox Adventures. Les rumeurs après...Série morte alors qu'un remake du 2 en 3D serait assez simple à gérer finalement, en lui donnant la patte graphique de SSB. Mais bon Nintendo.On espère une place dans le prochain Mario Kart. C'est dire.Série morte.Des jeux scrolling 2D parfaits pour ce qu'ils sont, mais ne nous le cachons pas, peu ambitieux, surtout pour Retro Studio.La soupe Nintendo. Toujours correct.Toujours ambitieux, et ça fait plaisir. Pour la qualité, ça dépend des épisodes. Mais une chose est sûre, on ne peut qu'être hypé par les prochains jeux de Monolith Soft.Se cantonne dorénavant aux mini-jeux. Tout est dit.Ambition niveau Kirby.Je le mets car y'a que Nintendo qui le fait vivre. Ambitieux pour le genre et le support.Merci MiyamotoBref au final, on voit que seules les licences les plus vendeuses chez Nintendo prennent des risques et engendrent des investissements importants. Logique me direz-vous. Sauf que Nintendo ne reçoit rien des jeux ambitieux des tiers, sauf exception. Donc difficile d'attendre 5 ans à chaque jeu ambitieux de Nintendo surtout quand on sait qu'ils ont un trésor de guerre et les meilleures licences du jeu vidéo.Finalement, Nintendo aujourd'hui c'est 3-4 jeux ambitieux par génération, et le reste des jeux vite fait bien fait ou complètement osef pour renflouer les caisses. Même côté graphique ils se font même plus chier, Super Mario Party, Pokemon, Fire Emblem, Kirby, tous ces jeux sont à peine digne du support sérieux...Mais on investi pas trop de toute façon ça se vendra comme des petits pains. Sony ou MS présentent un jeu genre Fat Princess tout le monde s'en tape. Chez Nintendo ça ferait un cartonQuand je vois ça et le nombre de personnes qui paraissent satisfaites du dernier direct parce y'a LM3 et AC, je me dit que je ne suis plus leur cible, depuis Iwata Nintendo a bien changé, et pas pour le mieux dans mon cas.