Voici une Information concernant la Nintendo Switch et la 3DS :On commence par l'annonce de Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch, qui sortira l'année prochaine.La 3DS récupérera un jeu Wii.Toujours sur 3DS, un Mario et Luigi sortira le 25 janvier prochain.En attendant Luigi's Mansion 3, on pourra refaire le premier sur 3DS.Yo-Kai Watch Blasters recevra bientôt une mise à jour.On passe ensuite à la Nintendo Switch avec la prochaine grosse mise à jur de Splatoon 2.Mega Man 11 aura du contenu grâce aux Figurines Amiibo.La prochaine MAJ pour Mario Tennis Aces a une date.Capcom continuera de faire ce qu'il fait le mieux.New Super Mario Bros. U Deluxe attendra l'année prochaine.Un Katamari Damacy est prévu en fin d'année.On passe ensuite au Nintendo Switch Online et ce qu'il apporte.Des Manettes NES pour Nintendo Switch ont été annoncées.Pokemon Let's Go se devait d'être là.Diablo 3 sera lui aussi compatible Figurines Amiibo.Super Mario Party était de nouveau présent.Game Freak a annoncé son nouveau RPG.Daemon X Machina n'a toujours pas de date précise.Yoshi sur Nintendo Switch sortira au printemps.On passe ensuite à deux RPG.Square-Enix soutiendra la console.Super Smash Bros. Ultimate aura droit à son Bundle.Enfin, Marie rejoint le casting de Super Smash Bros. Ultimate. L'annonce du prochain Animal Crossing clôt ce Nintendo Direct...