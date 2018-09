Voici des Images issues de la Démo du jeu Forza Horizon 4 :Après au moins 6 heures d'installation, j'ai pu tester la bête. Même sur la première Xbox One, c'est juste monstrueux :Je l'ai fini pour débloquer un bonus dans le jeu final. Vivement le 02 octobre pour y replonger...Source : member15179.html

Xbox One

Like

Who likes this ?

posted the 09/13/2018 at 05:37 PM by link49