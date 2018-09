SalutJe me demande s'il y a des joueurs d' Halo Wars 2 ici?Je joue en PvE mais il y a blindé de rage quit, que sa soit en MME ou Survie... du coup souvent du 2v3 ou 1v3 super...

posted the 09/13/2018 at 05:25 PM by fragdelapassion