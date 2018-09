A 6 jours de la sortie de Forsaken Shores Rare nous présente une nouvelle activité appelé Cargo Runs qui consistera à livrer des choses sous des conditions spécifiques.- Les caisses de bouteille de Rhum sont fragiles, il faudra donc faire attention de ne pas les abîmer- les plantes on besoins d'être arrosé pour ne pas se dégrader-les caisses de tissus quand à elles ne doivent pas entrer en contacte avec de l'eau, ce qui veut dire qu'il faudra s'abriter en cas de pluie par exempleBien évidemment il faudra arriver à bon port en essayant de conserver au mieux nos cargaisons pour gagner une meilleure récompense.

posted the 09/13/2018 at 05:09 PM by diablo