Une nouvelle offre vient d'apparaître sur le site web de Microsoft au sujet du Xbox Game Pass. L'abonnement pour 12 mois passe à 99 € contre 119 € en temps normal, mais mieux encore, l'offre contient en plus 2 jeux supplémentaires : Forza Horizon 3 et Forza Motorsport 7.



Si vous décidez de vous abonner avant le 30 septembre, vous recevrez les codes via la messagerie Xbox. Une bonne façon de se préparer à l'arrivée de Forza Horizon 4 le 2 octobre prochain qui lui sera inclus dans le Xbox Game Pass le jour de sa sortie.