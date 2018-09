Comme d'habitude avec les américains (en France on avais adapter la version 4KIDS) ça censure les armes, rapport au croix de jesus , l'alcool deviens du jus de fruitsMais la jsuis en train de regardez un Vostfr et FR c'est meme pas de la censure la !Voila ce qu'il dis en français:et en vostfr???:C'est de la dissimulation d'information la, pourquoi ils ont changé cet phrase?

Like

Who likes this ?

posted the 09/13/2018 at 02:17 PM by amassous