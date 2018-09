Bonjour Gamekyoïtes !Amateurs de photoréalisme et d'épopée à cheval, l'attente fut longue sur Nintendo Switch, mais le messie est arrivé (ou plutôt va arriver d'ici la fin de la semaine) !Veuillez accueillir la futur bombeCoproduit paret, deux mastodontes de l'industrie vidéoludique, ce jeu assume ses ambitions : faire cracher ses poumons à notre chère Nintendo Switch. En mode docké comme portable, aucune concession n'a été envisagée par les développeurs qui ont effectués un travail qui force l'admiration.PS :...

Une vidéo(garantie sans downgrade, on est pas chez le petit studio d'Insomniac quand même!)

posted the 09/13/2018 at 01:02 PM by impair