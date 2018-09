Nintendo a annoncé que la mise à jour du système 6.0.0 de Switch arrivera avec l'activation du service en ligne le 19 septembre.La mise à jour sera diffusée aux utilisateurs à 02h00 (heure de Paris). Le Nintendo eShop fera l'objet d'une maintenance pendant 3 heures après la publication de la mise à jour.Bien que l’on sache peu de choses sur les améliorations apportées avec la version 6.0.0, il sera probablement responsable de l’activation du cloud et des autres nouvelles fonctionnalités en ligne.Les utilisateurs de la nintendo switch ont également été informés qu’à la suite de la version 6.0.0, les comptes d’utilisateur changeants seront liés de manière permanente au compte Nintendo auquel ils sont actuellement liés. Assurez-vous d'avoir lié les bons comptes avant cette date.De plus amples informations seront donnés durant le direct de cette nuit.

