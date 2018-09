Voici des Informations concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 :On commence par l'écran titre. Un détail attire cependant l’œil, l'année en bas. Place ensuite à un nouveau personnage, Glout :Ce personnage est doublé par Shunsuke Sakuya. Il semble partager un lien profond avec Jin et Lora.Pour rappel, cette Extension sera disponible demain pour ceux ayant achetés le Season Pass...Source : https://twitter.com/XenobladeJP/status/1040121045728944128

posted the 09/13/2018 at 10:23 AM by link49