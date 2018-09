Voici une Information concernant les jeux Spider-Man et Dragon Quest XI :EDGE a testé les jeux suivants :- Spider-Man (Ps4) : 8/10- Guacamelee 2 (Ps4/PC) : 8/10- Donut County (Ps4/PC) : 7/10- Yakuza Kiwami 2 (Ps4) : 7/10- Dragon Quest XI (Ps4/PC) : 6/10- Overcooked 2 (Ps4/Xbox One/PC/Nintendo Switch) : 6/10- Planet Alpha (Ps4/Xbox One/PC/Nintendo Switch) : 6/10- Strange Brigade (Ps4/Xbox One/PC) : 6/10- We Happy Few (Ps4/Xbox One/PC) : 4/10Ils ont été conquis par Spider-Man sur Ps4 mais moins par Dragon Quest XI...Source : https://www.resetera.com/threads/edge-magazine-review-scores-issue-324.68126/

posted the 09/13/2018 at 06:58 AM by link49