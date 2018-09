Let's Play

Ah la la, j'ai la chance de jouer depuis quelques jours à Old School Musical dans sa version définitive, et c'est un jeu que j'adore depuis que je l'ai découvert l'an dernier, lors de la Paris Games Week !C'est un jeu indé, publié par Playdius (éditeur indé français) et créé par le studio indé La Moutarde, qui se trouve à Montpellier ^^ ! Cocorico je vous dis...Depuis, j'avais pu participer à la bêta du jeu, mais également revoir le jeu dernièrement à la Gamescom, et je n'avais qu'une hâte : Parcourir le jeu !C'est chose faite, et je vous propose les 30 premières minutes (hilarante) du jeu. C'est assez surprenant d'avoir un véritable mode histoire sur un jeu de rythme - ce n'était d'ailleurs pas le cas des premières versions du titre !Bref, vous l'aurez compris, de mon côté, je suis sous le charme ! Le jeu est sorti aujourd'hui sur PC et Nintendo Switch, au prix de 12€99, pour 20 niveaux et 50 chiptunes (musiques) ^^ ! Et je suis persuadé que ce sera un joli succès critique, tant il est agréable à jouer et précis dans sa jouabilité...Bon, de mon côté, un véritable test devrait arriver dans la journée ou en fin de semaine selon mon avancée dans ce jeu